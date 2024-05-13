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Endonezya'da heyelan ve sel nedeniyle can kaybı 41'e yükseldi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Endonezya’da heyelan ve sel nedeniyle can kaybı 41’e yükseldi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde sel ve heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

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