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Kuzey Kore, BM Genel Kurulunun Filistin kararını desteklediğini açıkladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Kuzey Kore, BM Genel Kurulunun Filistin kararını desteklediğini açıkladı

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği karar tasarısının kabul edilmesini desteklediğini bildirdi.

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