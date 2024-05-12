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Katil İsrail kana doymuyor! İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki 2 eve saldırdı: Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! İşgalci İsrail ordusu Gazze’deki 2 eve saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Zeytun Mahallesi'nde iki eve yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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