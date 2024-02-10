10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de helikopter düştü! Kazanın nedeni belli değil

ABD'de helikopter düştü! Kazanın nedeni belli değil

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2024
ABONE OL
ABD’de helikopter düştü! Kazanın nedeni belli değil

ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopterin California'nın Mojave Çölü'ne düştüğü belirtildi. Yetkililer, Palm Springs Havaalanı'ndan kalkan içinde 6 kişinin bulunduğu helikopterin Nevada eyaletine giderken düştüğünü ve kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA