Slovenya Filistin devletini 13 Haziran’a kadar tanımayı planlıyor

YASER ARAFAT DEVLET İLAN ETTİ

Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat, Cezayir'de 15 Kasım 1988'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisini" ilan etti.

Yaser Arafat, Filistin Ulusal Konseyi'nin ilk oturumunda. 12 Kasım 1988

Bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği sunan Türkiye, yeni devleti ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldı.

OSMANLI'DAN SONRA, BAĞIMSIZLIKTAN ÖNCE FİLİSTİN

Filistin'in kalbi olan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed'in Miraç yolculuğuna çıktığı yer olan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Hristiyanlar ile Yahudilerin en kutsal mekanlarına ev sahipliği yapıyor.

Bu nedenle tarih boyunca saldırılara ve işgallere sahne olan Filistin'in bugün içinde bulunduğu sancılı süreç 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı Devleti himayesindeki bölgeyi işgal etmesiyle başladı. Filistin'i işgal eden İngilizler, 9 Aralık 1917'de kutsal şehir Kudüs'e girdi.

Kudüs'ün işgalinden kısa süre önce 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu olarak bilinen mektupla Filistin'in kaderi değişti.

İngilizler dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarına yerleşmesine göz yumdu. Her gün sayıları artan Yahudiler, tarihi Filistin topraklarına yerleşmeye başladı.

Araplar ile Yahudiler arasında artan çatışmalar nedeniyle İngilizler konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.