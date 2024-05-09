Slovenya Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planlıyor
Katil İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de yaptığı katliam dünyada Filistin devletinin tanınması çağrılarını canlandırdı. Son olarak İspanya, İrlanda ve Malta, "koşullar uygun olduğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını açıklarken, bazı afrika ülkeleri Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi. Öte yandan Slovenya'nın da Filistin devletini tanıma kararını 13 Haziran'a kadar alması bekleniyor.
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, basına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını duyurdu.
Fajon, tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söyledi.
Fajon, kararın geri dönüşü olmayan bir adım olduğuna işaret ederek, "Hükümetin, Filistin'i tanıma sürecinde olmasından mutluyum. Bununla Slovenya, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin gerekliliği ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü konusunda açık bir mesaj gönderiyor." diye konuştu.
YASER ARAFAT DEVLET İLAN ETTİ
Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat, Cezayir'de 15 Kasım 1988'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisini" ilan etti.
Bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği sunan Türkiye, yeni devleti ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldı.
OSMANLI'DAN SONRA, BAĞIMSIZLIKTAN ÖNCE FİLİSTİN
Filistin'in kalbi olan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed'in Miraç yolculuğuna çıktığı yer olan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Hristiyanlar ile Yahudilerin en kutsal mekanlarına ev sahipliği yapıyor.
Bu nedenle tarih boyunca saldırılara ve işgallere sahne olan Filistin'in bugün içinde bulunduğu sancılı süreç 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı Devleti himayesindeki bölgeyi işgal etmesiyle başladı. Filistin'i işgal eden İngilizler, 9 Aralık 1917'de kutsal şehir Kudüs'e girdi.
Kudüs'ün işgalinden kısa süre önce 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu olarak bilinen mektupla Filistin'in kaderi değişti.
İngilizler dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarına yerleşmesine göz yumdu. Her gün sayıları artan Yahudiler, tarihi Filistin topraklarına yerleşmeye başladı.
Araplar ile Yahudiler arasında artan çatışmalar nedeniyle İngilizler konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.
BM'nin 1947'de kabul ettiği taksim planında Filistin topraklarının yüzde 55'i İsrail'e verilirken, Araplara vatanlarından sadece 45'i layık görüldü. Özel bir statüye tabi tutulan Kudüs'ün ise uluslararası toplumun kontrolüne verilmesi kararlaştırdı.
Bu karar bölgedeki durumun iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oldu.
Bölgedeki İngiliz mandasının sona ermesinin ardından İsrail, 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde bağımsızlığını ilan etti.
Bağımsızlığından bir gün sonra Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün de aralarında olduğu Arap ülkeleri İsrail'e savaş açtı. Savaşı kazanan İsrail, Batı Kudüs'ü işgal etti.
İsrail, 1967'deki savaşta da Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya girerek tüm Filistin topraklarını işgal etmiş oldu.
15 KASIM 1988'DEN SONRA NELER OLDU?
13 Eylül 1993'de, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da Oslo Anlaşması imzalandı.
Anlaşma töreninde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barış çabaları nedeniyle fanatik Yahudinin suikastı sonucu hayatını kaybeden İsrail Başbakanı İzak Rabin ile FKÖ Başkanı Yaser Arafat da hazır bulundu.
Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu. (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2018'e gelindiğinde, Oslo Anlaşması'nın artık "öldüğünü" söyleyecekti.)
2000 yılında, Yaser Arafat, dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak ile ABD'de bir araya geldi ancak nihai statü ile ilgili bir sonuç alınamadı. O sırada, İsrail muhafeletindeki Ariel Şaron'un Mescid-i Aksa'yı ziyareti ise eylül ayında 2'nci İntifada'nın fitilini ateşledi.
2001 yılında Başbakanlığa gelen Şaron, Arafat ile müzakereleri sürdürmeyi reddetti.
2000'li seneler, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetinin ve saldırılarının en çok kayda geçtiği dönem oldu.
FİLİSTİN BAYRAĞI 2015'TE BM'DE GÖNDERE ÇEKİLDİ
Filistin Birleşmiş Milletler'e henüz tam üye olamasa da 2015'te bu yolda önemli bir adım olan "Üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü elde etti.
Bu statü sayesinde Filistin bayrağı BM'de göndere çekildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2016'da yaptığı açıklamada "Filistin'in BM'de tam üyelik hakkını elde etmesi konusunda kararlı olduklarını, tüm uluslararası kuruluşlara üye olacaklarını." söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En Düşük 41.102 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
- Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...
- Bilim adamları açıkladı: Dünya'nın sıcaklığı -160'a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek
- Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak
- İl Haritası Değişiyor! Türkiye'de 82-83-84 Plaka Kodu Sahibi Olma Sırası Bu İlçelerde!
- MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
- SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
- Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı