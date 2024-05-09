09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı!

Rusya'daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı!

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Rusya’daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı!

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA