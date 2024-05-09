Güney Afrika’da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi

Bredell, aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarının binanın arka tarafına kaydırıldığını belirterek, "Bununla birlikte burası tehlikeli bir bölge. Uluslararası standartlara göre 48 saat, burada 3 güne denk geliyor" diye konuştu.

George şehrinin merkezinde, Victoria ve York caddelerinin köşesinde, belediye binasının bitişiğinde yer alan inşa halindeki çok katlı bina, 6 Mayıs'ta çökmüştü.