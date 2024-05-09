Güney Afrika'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu ölen işçilerin sayısı 8'e yükseldi. Mahsur kalan 38 işçiyle iletişim kurulamıyor.
George Belediyesinden yapılan açıklamada, 75 işçinin göçük altında kaldığı binanın enkazından şimdiye kadar 37 işçi çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği duyuruldu.
Ağır yaralanan 22 işçiden 6'sının hayati tehlikesi bulunduğunun belirtildiği açıklamada, 7 işçinin de hafif yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.
MAHSUR KALAN 38 İŞÇİYLE İLETİŞİM KURULAMIYOR
Western Cape eyalet hükümeti Yerel Yönetim, Çevre İşleri ve Kalkınma Planlama Bakanı Anton Bredell, basına yaptığı açıklamada, "Enkaz altındakilerle iletişim kuramasak da umudumuzu sürdürüyoruz" dedi.
Bredell, aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarının binanın arka tarafına kaydırıldığını belirterek, "Bununla birlikte burası tehlikeli bir bölge. Uluslararası standartlara göre 48 saat, burada 3 güne denk geliyor" diye konuştu.
George şehrinin merkezinde, Victoria ve York caddelerinin köşesinde, belediye binasının bitişiğinde yer alan inşa halindeki çok katlı bina, 6 Mayıs'ta çökmüştü.
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