Hamas’tan katil İsrail ordusuna ağır darbe! 711 işgalci cehennem odunu oldu

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana 637'si orduda asker, 68'i polis ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) olmak üzere İsrailli 711 güvenlik mensubunun öldüğü belirtildi.