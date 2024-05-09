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Hamas'tan katil İsrail ordusuna ağır darbe! 711 işgalci cehennem odunu oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Hamas’tan katil İsrail ordusuna ağır darbe! 711 işgalci cehennem odunu oldu

Terör devleti İsrail Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamının yanı sıra Hamas'tan kara savaşında darbe üstüne darbe yedi. Katil ordusunda 7 Ekim'den bu yana 711 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana 637'si orduda asker, 68'i polis ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) olmak üzere İsrailli 711 güvenlik mensubunun öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze saldırıları sonrasında ölenlerin arkasında 248 kadının dul, 520 çocuğun yetim kaldığı aktarıldı.

HAMAS'TAN KATİL ORDUSUNA AĞIR DARBE!

Katil İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 615 askerin öldüğünü duyurmuştu.

İşgalci İsrail Savunma Bakanlığı açıkladığı rakamlar ile İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlananlar arasındaki farkın nedenini açıklamadı.

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