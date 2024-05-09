09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'in 216 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 904'e çıktı

İsrail'in 216 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 904'e çıktı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
İsrail’in 216 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 34 bin 904’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA