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ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı’ndan geçti

Son dakika haberine göre ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

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