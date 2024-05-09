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Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk: İsrail anlaşmaya varma konusunda ciddi değil

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk: İsrail anlaşmaya varma konusunda ciddi değil

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya" çalıştığını belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundan ciddi olmadığını kaydetti.

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