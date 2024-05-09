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ABD Başkan Joe Biden'dan İsrail'e Refah uyarısı!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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ABD Başkan Joe Biden’dan İsrail’e Refah uyarısı!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

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