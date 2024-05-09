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Gazze’de doktorlar kısıtlı imkanlarla yaralıları ameliyat etmeye çalışıyor

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Gazze’de doktorlar kısıtlı imkanlarla yaralıları ameliyat etmeye çalışıyor

Filistinli doktorlar, mevcut sınırlı imkanlara rağmen İsrail saldırılarında yaralananları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinde ameliyat ediyor.

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