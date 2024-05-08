Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

"İSRAİL'E İNSANLIĞA KARŞI İŞLEDİĞİ BU SUÇLARI ABD'NİN TAM DESTEĞİYLE SÜRDÜRME İZNİ VERİLİYOR"

Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Filistin halkına karşı hastanelerde ve hastane dışında işlediği soykırım ve süregelen cinayet suçlarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına bu çirkin suçu kınama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Toplu mezarlardan ve insanlığa karşı sürdürülen bu saldırılardan ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in" sorumlu tutulduğu açıklamada, "İsrail'e insanlığa karşı işlediği bu suçları ABD'nin tam desteğiyle sürdürme izni veriliyor." ifadesi kullanıldı.