08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Refah'ta yaralıları tedavi edecek yer yok

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Refah'ta yaralıları tedavi edecek yer yok

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Refah’ta yaralıları tedavi edecek yer yok

İsrail ordusunun kara saldırısı başlatıp Mısır ile olan sınır kapısını işgal ettiği Refah kentinde, insani yardım malzemelerinin Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelerine ulaşmasına izin vermediği, tahliye tehdidi ve saldırılar nedeniyle bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı ve yaralıların tedavi edilemediği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA