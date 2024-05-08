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Bahamalar da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı! Gazze'deki katliam sonrası harekete geçtiler

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Bahamalar da Filistin’i resmen devlet olarak tanıdı! Gazze’deki katliam sonrası harekete geçtiler

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği katliamın ardından Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. İrlanda, İspanya, Slovenya, Malta ülkeleri Filistin'i devlet olarak tanıma sinyali verirken Jamaika'nın ardından Bahamalar da Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Gazze'de katil İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana çocuk ve kadınların da hedef alındığı korkunç saldırılar sürerken, yaşananların ardından Filistin'in devlet olarak tanınması çağrılarına birçok ülke tarafından olumlu sinyaller verildi. Karayip ülkelerinden Jamaika ve Barbados ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika ülkelerinden bazıları da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı. Son olarak bu ülkelere Bahamalar'da eklendi.

BAHAMALAR'DA FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI

Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini açıkladı.Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin "Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği" ifade edildi.

Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.

İKİ ÜLKE DAHA TANIMIŞTI

Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, yaptığı basın açıklamasında, "Jamaika'nın, uzun süredir devam eden (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü" belirtti. Smith, dün yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti.

Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini belirten Johnson Smith, taraflara sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağrısında bulundu.

Barbados yönetimi de 20 Nisan'da, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

FİLİSTİN'İN DEVLET OLMA YOLCULUĞU

Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat, Cezayir'de 15 Kasım 1988'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisini" ilan etti..

Türkiye ise bu konuda bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği verirken yeni devleti ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldı.

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