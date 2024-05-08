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Batı Şeria'da İsrail zulmü! 11 Filistinli gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Batı Şeria’da İsrail zulmü! 11 Filistinli gözaltına alındı

İsrail'in Filistin'deki korkunç saldırıları devam ederken İsrail askerleri tarafından Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi. Askerler, El Halil kentinde 7, Cenin'de 3 ve Ramallah'ta 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in, El Halil kentinin girişlerine, köy ve kasabalarına askeri kontrol noktaları kurduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZEDEKİ SALDIRILARI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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