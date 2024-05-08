Batı Şeria'da İsrail zulmü! 11 Filistinli gözaltına alındı
İsrail'in Filistin'deki korkunç saldırıları devam ederken İsrail askerleri tarafından Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi. Askerler, El Halil kentinde 7, Cenin'de 3 ve Ramallah'ta 1 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail'in, El Halil kentinin girişlerine, köy ve kasabalarına askeri kontrol noktaları kurduğu aktarıldı.
İSRAİL'İN GAZZEDEKİ SALDIRILARI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
- Konuşmayan muhabbet kuşu kalmasın! Kuşunuz insan gibi şakıyacak
- Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!
- Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...
- Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
- Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...