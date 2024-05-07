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Tanzanya'da teknenin alabora olması sonucu 5 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Tanzanya’da teknenin alabora olması sonucu 5 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Hint Okyanusu kıyısında teknenin alabora olması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

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