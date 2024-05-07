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Çin ve Fransa, İsrail'in Refah'a kara saldırısına karşı çıktı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Çin ve Fransa, İsrail’in Refah’a kara saldırısına karşı çıktı!

Çin ve Fransa, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısının Gazze'de daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını belirterek, buna karşı olduklarını bildirdi.

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