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İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor

Birleşik Krallık’ta sendikalar ve tren şirketleri arasındaki anlaşmazlıklar 18 aydan fazla süredir devam ediyor. Demiryolu işçileri düşük ücret ve çalışma koşullarını protesto etmek için 7-8-9 Mayıs tarihlerinde iş bırakacak.

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