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Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 sivil öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Nijerya’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 sivil öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği mayının patlaması sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

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