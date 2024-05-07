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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e uyarı!

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail’e uyarı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." dedi.

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