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Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısı’nın doğusundaki İsrail askerlerini hedef aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısı’nın doğusundaki İsrail askerlerini hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

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