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İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 22 kişiyi gözaltına aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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İsrail askerleri, Batı Şeria’daki baskınlarda 22 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 22 kişiyi gözaltına aldı. 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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