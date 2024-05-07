İtalya'da kırmızı alarm! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği: 36 bin kişi tahliye edildi
İtalya'nın orta kesiminde yer alan Viterbo kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesine yönelik taşınma işlemi için 36 bin kişi tahliye edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Viterbo kentinde 20 Mart tarihinde Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde bulunan İngiliz yapımı 2 tonluk bombanın taşınması için bugün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında, Viterbo kentinde bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.
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