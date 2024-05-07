Dünyanın dört bir yanında Filistin'e tam destek! Öğrenciler üniversitelerde çadırlarda kamp kuruyor
ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri dünyanın dört bir yanında sürüyor. İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi ve İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.
İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.
İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.
Öğrenciler, başkent Madrid'de hafta sonu düzenlenecek mitinge katılacaklarını ve mitinge kadar kampta kalmayı planladıklarını açıkladı.
İSKOÇYA'DA DA ÖĞRENCİLER GAZZE İÇİN ÇADIR KURDU
İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Filistin yanlısı gruplar çadır kurarak, Gazze'ye destek protestosu düzenledi.
Avrupa'da bir üniversitede de daha Gazze'ye destek gösterileri başladı.
İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversite içerisinde çadır kurarak Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Öğrenciler, Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
Edinburgh Üniversitesi Filistin İçin Adalet Derneği (EUJPS), üniversite yönetiminden İsrail'e bağlı şirketlerle iş yapmaktan tamamen vazgeçmesini, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımı kabul eden bir bildiri yayınlamasını, İsrail'in Filistin'in sömürgeleştirilmesindeki tarihi rolünü açıkça kınamasını, Gazze'den gelen Filistinli öğrencilere burs sağlanmasını, soykırıma katılan hiç kimsenin üniversiteye girmesine izin verilmemesini ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için İsrail'deki yatırımlarından elde ettiği kara eşit tazminat ödemesini talep etti.
Başka bir grup ise İskoçya parlamentosu binasının önünde bir araya gelerek, Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Göstericiler, burada da çadır kurarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
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