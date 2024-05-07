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İskoçya’nın yeni başbakanı John Swinney oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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İskoçya’nın yeni başbakanı John Swinney oldu

İskoçya'da Hamza Yusuf’un istifasının ardından John Swinney, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Öte yandan Hamza Yusuf geçtiğimiz pazartesi günü İskoç parlamentosunda yapılacak güven oylamasını kaybetme ihtimali karşısında istifa edeceğini açıklamış, küçük koalisyon ortakları İskoç Yeşiller Partisi ile iklim politikası konusunda anlaşmazlığa düşmüştü.

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