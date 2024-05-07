Türkiye-Hollanda arasında sosyal güvenlik anlaşması! İşte detaylar

'9 AYLIK DÖNEMDE YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA KAYNAK TASARRUFU SAĞLANDI'

Hollanda ile imzalanan anlaşmaya ilişkin de bilgi veren Kaya, "Kurum olarak bu anlaşmayı geçen yıl 25 Mayıs'ta Almanya ile imzalamıştık. 1 Temmuz 2023 tarihinde Almanya anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, sorunsuz bir şekilde ilerleyen bu süreçte bugüne kadar Türkiye ile Almanya arasında 33 bin adet formüler elektronik ortamda gönderilmiş ve 9 aylık dönemde yaklaşık 2 milyon Türk Lirası kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Almanya ile başladığımız bu uygulamayı Hollanda ile daha da geliştirdiğimiz için büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ederken, yakın tarihte aynı uygulamayı Arnavutluk ile de hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum" diye konuştu.

'60 YIL ÖNCEKİ İŞÇİ GÖÇÜ ANLAŞMASINI KUTLUYORUZ'

Almanya'dan sonra anlaşma sağlanan ülkenin Hollanda olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Hollanda Emeklilik Sigortası Kurumu Başkanı Simon Sibma ise "60 sene evvel Türkiye ve Hollanda arasında olan işçi göçü anlaşmasını kutlamaktayız. Çalışanlarımızın, Hollanda ve Türkiye vatandaşlarına vereceği danışmanlık konusunda başarılar diliyorum. SGK ve SVB'nin bu danışma günlerini ortaklaşa yapabilecek güçlü bir bağı olmasından çok mutlu ve gururluyum. Bugün yaptığımız görüşmelerin daha geniş ve kapsamlı anlaşmalara bir adım olmasını temenni ediyorum. Bir sonraki görüşme için sizleri Hollanda'ya davet ediyorum. Bugün elektronik yolla bilgi aktarımı ile ilgili bir anlaşma imzaladığımız için çok mutluyum. Almanya'dan sonra bu anlaşmayı imzalayan ikinci ülke olduğumuzu öğrendim. Bundan dolayı da ayrıca mutlu oldum" ifadelerini kullandı.