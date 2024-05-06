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Hamas'tan ateşkes kararı! Mısır ve Katarlı arabuluculara resmen bildirdi

Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Hamas’tan ateşkes kararı! Mısır ve Katarlı arabuluculara resmen bildirdi

Reuters: Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi

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