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İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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İsrail’in Refah’a yönelik saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

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