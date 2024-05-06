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Gazze'de enkaz altından 5 çürümüş ceset çıkarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Gazze’de enkaz altından 5 çürümüş ceset çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldığını belirtti.

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