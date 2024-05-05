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Katil İsrail Gazze'de 212 gündür katliam yapıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683'e yükseldi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Katil İsrail Gazze’de 212 gündür katliam yapıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683’e yükseldi

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683'e yükseldi.

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