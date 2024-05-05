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İsrail'den Al Jazeera için kapatma kararı! Ekipmanlarına el koyacaklar

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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İsrail’den Al Jazeera için kapatma kararı! Ekipmanlarına el koyacaklar

Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail hükümeti, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı aldı.

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