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Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güney kesiminden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yasadışı Yahudi yerleşim yerlerine İran yapımı füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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