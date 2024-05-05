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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinli gözaltına alındı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 25 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

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