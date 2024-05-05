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İsrail ordusu, İslami Cihad komutanlarından Eymen Zarub'u öldürdüğünü iddia etti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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İsrail ordusu, İslami Cihad komutanlarından Eymen Zarub’u öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin Refah Tugayı Komutanı Eymen Zarub'u öldürdüğünü iddia etti.

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