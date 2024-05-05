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Gürcistan sokaklarında kaos devam ediyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Gürcistan sokaklarında kaos devam ediyor

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler Paskalya Bayramı gecesinde de başkent Tiflis'te toplandı. Kilise önünde oluşan yoğunluk nedeniyle Şota Rustaveli Caddesi trafiğe kapandı.

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