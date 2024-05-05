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Hamas lideri Heniyye'den katil Netanyahu'ya sert sözler: Gazze'ye saldırmak için gerekçe üretiyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Hamas lideri Heniyye’den katil Netanyahu’ya sert sözler: Gazze’ye saldırmak için gerekçe üretiyor

Hamas lideri İsmail Heniyye, Gazze'de katliam yapan Netanyahu'nun saldırıya devam etmek için gerekçeler uydurduğunu söyledi. Heniyye, açıklamasında arabulucular ve diğer direniş gruplarıyla temasları sürdürdüklerini kaydetti.

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