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Brezilya'daki selde bir köprü çöktü

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Brezilya’daki selde bir köprü çöktü

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Rio Grande Do Sul kentindeki bir köprü çöktü. Eyalete bağlı Sivil Savunma, sellerde 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 67 kişinin kaybolduğunu ve 74 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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