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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4’ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne’de yakalandığını açıkladı.

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