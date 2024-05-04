Green Card başvuru sonuçları AÇIKLANDI! 2024 Green Card (yeşil kart) sonuç sorgulama ekranı

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Green Card başvuru sonuçları bugün, 4 Mayıs'ta açıklandı. Türkiye saatiyle 19:00'da gerçekleşen kura çekilişi sonucunda belirlenen kazananları öğrenmek için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak, sonuçları kontrol etmek için giriş yaparken dikkat etmeniz gereken bir uyarı var. Çıkan sayfada, devam etmek için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerinizi eksiksiz olarak girmeniz isteniyor. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra "Continue" linkine tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.