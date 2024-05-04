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Green Card başvuru sonuçları AÇIKLANDI! 2024 Green Card (yeşil kart) sonuç sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Green Card başvuru sonuçları AÇIKLANDI! 2024 Green Card yeşil kart sonuç sorgulama ekranı

Green Card heyecanı başladı. ABD'de yaşama ve çalışma hayalini kuran binlerce kişi, 2024 Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 2023 süreci sona ermiş ve Yeşil Kart hayali kuranlar, ABD'nin göçmen çeşitliliğini artırma programı kapsamındaki bu çekilişin sonuçlarını merakla izliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Green Card sonuçlarının ilan edileceği tarih...

ABD'de yaşama ve çalışma hayalini kuran binlerce kişi, 2024 Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Green Card başvuru sonuçları bugün, 4 Mayıs'ta açıklandı. Türkiye saatiyle 19:00'da gerçekleşen kura çekilişi sonucunda belirlenen kazananları öğrenmek için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak, sonuçları kontrol etmek için giriş yaparken dikkat etmeniz gereken bir uyarı var. Çıkan sayfada, devam etmek için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerinizi eksiksiz olarak girmeniz isteniyor. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra "Continue" linkine tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Doğru Adres: Sadece resmi dvprogram.state.gov adresini kullanın.

Gerekli Bilgiler: 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama kodunu elinizde bulundurun.

Sonuç Ekranı: Ekranda seçilip seçilmediğiniz net bir şekilde belirtilecektir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

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