Katil İsrail Filistinli gazeteci Hasan İsleyh’in evini vurdu





EKİM'DEN BU YANA 142 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana doğrudan gazetecileri ve yakınlarını hedef alan pek çok saldırı gerçekleştirdi, bu saldırıda çok sayıda basın mensubu ve yakını hayatını kaybederken, pek çok medya kuruluşu da yıkıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 142 gazeteci öldürüldü, 70'i yaralandı ve onlarcası da alıkonuldu.

İki dünya savaşında dahi dünya kamuoyu Vietnam, Bosna, Irak, Afganistan, Ukrayna'daki savaşlarda ya da dünya üzerinde herhangi bir yerde bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek sayıda basın mensubunun öldürülmesine şahit olmadı.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), daha önce yaptığı açıklama ve yayımladığı raporlarda Gazze'de öldürülen gazeteci sayısını "emsalsiz" şeklinde nitelendirerek, bu savaşın komitenin kurulduğu 1992'den bu yana gazeteciler için en kanlı savaş olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), aralık ayında yaptığı açıklamada İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin tamamının, dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldiğini bildirdi.

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan (IFJ), Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alarak "susturmaya" kararlı olduğu belirtilerek, uluslararası aktörlere basın mensuplarına karşı suçlara yönelik hesap verebilirliğin sağlanması için çağrıda bulunuldu.

"Gazze'de ölen gazetecilerin sayısı emsalsiz." ifadesi kullanılan açıklamada, gazetecilerin yanı sıra Gazze'de "basın özgürlüğünün de öldürüldüğü" vurgulanarak, "Yerel gazeteciler, büyük kayıplara uğramalarına veya yaralanmalarına rağmen dünyanın gözü kulağı, Gazze'den dünyaya haber veren tek kaynak haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.