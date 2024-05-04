04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan Zelenskiy'e yönelik yeni hamle: Arananlar listesine koydu! Ukrayna'dan cevap gecikmedi: Çaresizlik

Rusya'dan Zelenskiy'e yönelik yeni hamle: Arananlar listesine koydu! Ukrayna'dan cevap gecikmedi: Çaresizlik

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Rusya’dan Zelenskiy’e yönelik yeni hamle: Arananlar listesine koydu! Ukrayna’dan cevap gecikmedi: Çaresizlik

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilere yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada durumun, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığının Zelenskiy'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.

Rusya İçişleri Bakanlığının veri tabanında arananlar listesine doğum yeri ve tarihiyle birlikte adı konulan Zelenskiy'nin Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca arandığı belirtilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA