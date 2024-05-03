Halklar Filistin’le yönetim İsrail’le! Batı’da ’özgürlüğe’ ters kelepçe | A Haber ABD’deki eylemlerin merkezinde

"Hasidik Yahudi olarak adlandırdığımız ortodoks yahudilerde var. Bunlar her zaman yıllardır aynı noktadalar ama üniversitelerde ki Filistin'e destek protestolarında da dışarıdan en büyük desteği veren grup. Pankartlarında da "dünya Yahudilerini İsrail devleti temsil etmez" yani biz bu işin dışındayız, Filistin'i destekliyoruz diyorlar bu mesajlarıyla."