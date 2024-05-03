Halklar Filistin'le yönetim İsrail'le! Batı'da 'özgürlüğe' ters kelepçe | A Haber ABD'deki eylemlerin merkezinde
Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına karşı ABD'de ve dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversitelerden Gazze'ye destek veren eylemler başlatıldı. Haftalardır çeşitli üniversitelerde eylemlerini sürdüren öğrencilere yönelik protestoları durdurma ve tutuklamalar yapılmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında AA New York kıdemli muhabiri Mücahit Oktay Batı'daki son durumu aktardı. İşte detaylar...
ABD'deki Princeton Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesi ve her türlü temel gıdadan mahrum bırakmasına tepki olarak açlık grevine başladı.
New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi öğrencileri tarafından tesis edilen Filistin dayanışma kampı üyeleri, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İsrail Devleti'nin devam eden kuşatması altında acı çeken Gazze'deki milyonlarca Filistinliyle dayanışma amacıyla açlık grevi başlattık." ifadesi kullanıldı. BM verilerine göre "felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısının Gazze'de olduğu" belirtilen açıklamada, "Ramazan ayında onlarca kişi ekmek yapmak ve oruçlarını açmak için un olarak hayvan yemi kullanmak zorunda kaldı." denildi.
Özgürlüğün sadece heykelini diken ve ifade özgürlüğü öğretme iddiasında olan ABD protestocu öğrencilere sert müdahale ediyor. A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında Batı'da çeşitli üniversitelerde eylemlerini sürdüren öğrencilerin tutuklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İşte programdan satır başlıkları;
AA New York kıdemli muhabiri Mücahit Oktay;
"ABD'de üniversite kampüslerinde başlayan Filistin'e destek gösterilerinin 3'ncü haftasına girdik. Polis bu gösterilere çok sert tepki gösteriyor. Biz şu an New York Üniversitesi'ndeyiz. Columbia Üniversitesi'nden sonra en etkili protestoların yapıldığı ikinci üniversite burası."
"Bugün sabah itibariyle NYU'daki son kalan çadırlara da polis set bir şekilde müdahele etmiş. Şu an çevredeki üniversitelerin hiçbirinde çadır kalmadı. Gazze dayanışma çadırı olarak adlandırdığımız çadırlar kalmadı. Fakat gösteriler devam ediyor hem de sokaklara taşarak devam ediyor."
"Hasidik Yahudi olarak adlandırdığımız ortodoks yahudilerde var. Bunlar her zaman yıllardır aynı noktadalar ama üniversitelerde ki Filistin'e destek protestolarında da dışarıdan en büyük desteği veren grup. Pankartlarında da "dünya Yahudilerini İsrail devleti temsil etmez" yani biz bu işin dışındayız, Filistin'i destekliyoruz diyorlar bu mesajlarıyla."
"ABD'nin birçok yerinde bu protestolar devam ediyor ve sayıları artıyor. Hatta daha öncesinde üniversite kampüslerinde olan protestolar artık sivil toplum örgütleri ile birleşmiş durumda."
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