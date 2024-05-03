03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Milano'da gece saatlerinde cam ve teneke ambalajda içecek satışı yasaklandı

Milano'da gece saatlerinde cam ve teneke ambalajda içecek satışı yasaklandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Milano’da gece saatlerinde cam ve teneke ambalajda içecek satışı yasaklandı

İtalya'nın Milano kentinde, belediye yönetiminin şehirdeki gece hayatını düzenlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, yaklaşık bir ay boyunca gece saatlerinde cam ve teneke ambalajda içecek satışı yasaklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA