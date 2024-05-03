03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gürcistan sokaklarında kaos devam ediyor

Gürcistan sokaklarında kaos devam ediyor

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Gürcistan sokaklarında kaos devam ediyor

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri devam etti. Göstericiler hükümete, yasa tasarısını geri çekme çağrısında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA