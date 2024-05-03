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İsveç bu skandalı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner ata tecavüz etti | 30 yıl hapsi isteniyor

Giriş Tarihi: 03.05.2024
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İsveç bu skandalı konuşuyor! Terör örgütü PKK’nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner ata tecavüz etti | 30 yıl hapsi isteniyor

İsveç'te PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra bir başka ata tecavüz etmek isterken yakalanan Öner'in 30 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç, Helsingborg şehrindeki PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner'in skandalını konuşuyor.

SAPKIN TERÖRİST ATA TECAVÜZ ETTİ

İsveç medyasının aktardığına göre, İsveç'teki terör örgütü PKK destekçisi derneklerden birinin sözde yetkililerinden olan Öner, Helsingborg'daki ahırda bir ata tecavüz etti.

ÜÇ GÜN ÖNCE YİNE YAKALANMIŞTI

Üç gün sonra polis onu ahırda başka bir ata ikinci kez tecavüz etmeye çalışırken yakalandı.

POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRDI! 30 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Terörist Öner'in tutuklanmaya karşı koyup polise bıçakla saldırdı. Alçak terörist Öner'in mahkemeye çıkartılması ve çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

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