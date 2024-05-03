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İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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İsrail’in kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı

İsrail'in engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 30 bin Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

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