02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu

Brezilya'daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Brezilya’daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 21 kişi kayboldu. Yoğun yağışlar nedeniyle köprülerin çöktüğü ve evlerinde mahsur kalanların ise çatılarda yardım beklediği görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA