Dünyaca ünlü oyuncu Brian McCardie yaşamını yitirdi!
İskoçya'nın sevilen oyuncularından ve yazarlarından olan Brian McCardie, tanınmış rolü olan "Line of Duty" adlı dizide canlandırdığı "Tommy Hunter" karakteriyle akıllarda yer edinmişti. Ancak, hayranlarını derin bir üzüntüye boğan haber geldi. McCardie, 59 yaşında hayata veda etti. Peki, Brian McCardie kimdir, neden öldü? İşte detaylar...
İskoç aktör Brian McCardie, 59 yaşında hayata veda etti. Son olarak "Damaged" adlı yapımda yer alan McCardie'nin ölüm haberi, sevenlerini derinden etkiledi. Acı haberi sosyal medya üzerinden duyuran McCardie'nin kardeşi Sarah, "Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Brian McCardie'nin vefat haberini ise kız kardeşi Sarah McCardie, sosyal medya hesabından duyurdu.
Sarah, ağabeyi Brian McCardie'nin evinde aniden hayatını kaybettiğini belirtti ve tüm aile adına şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili oğlumuz, erkek kardeşimiz, amcamız ve sevgili dostumuz Brian James McCardie'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.
"EVİNDE VEFAT ETTİ"
Brian, 28 Nisan Pazar günü evinde aniden vefat etti. Sahnede ve sinemada harika ve tutkulu bir oyuncu olan Brian, işini çok sevdi ve birçok hayata dokundu. Çok erken aramızdan ayrıldı. Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz."
Brian McCardie'nin vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.
BRIAN MCCARDIE KİMDİR?
Kuzey Lanarkshire'da büyüyen Brian McCardie, okuldayken oyunculuğa ilgi duymaya başlamıştı. Oyuncunun ekrandaki diğer rolleri arasında Rob Roy, Filth ve efsanevi İskoç futbolcu Dave Mackay'i canlandırdığı 'The Damned United' filmleri yer alıyor.
Ayrıca mini dizi 'Titanic', Agatha Christie kitabı uyarlaması 'Murder is Easy' ve 'Dog Days' de dahil olmak üzere bir dizi TV rolünde yer aldı.
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