Dünyaca ünlü oyuncu Brian McCardie yaşamını yitirdi!

"EVİNDE VEFAT ETTİ"

Brian, 28 Nisan Pazar günü evinde aniden vefat etti. Sahnede ve sinemada harika ve tutkulu bir oyuncu olan Brian, işini çok sevdi ve birçok hayata dokundu. Çok erken aramızdan ayrıldı. Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz."

Brian McCardie'nin vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.